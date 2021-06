Winnares van Scheldeprijs en Dwars door de Westhoek doet het opnieuw, D'hoore vijfde in Flanders Diamond Tour

Succes op Vlaamse bodem is de winnares van de Flanders Diamond Tour niet vreemd. De Scheldeprijs, de GP Eco-Struct en Dwars door de Westhoek had Lorena Wiebes dit jaar al gewonnen. Ook in de Flannders Diamond Tour spurtte Wiebes naar winst.

De Flanders Diamond Tour is een rittenkoers van 1.1-categorie in de buurt van Nijlen. In het dameswielrennen was het dé afspraak van het weekend. De dames werkten 136,6 kilometer af en zouden vervolgens spurten voor de prijzen.

Elisa Balsamo, Marta Bastianelli, Chiara Consonni, Jolien D'hoore, Lorena Wiebes: dat waren zowat de grootste kanshebsters op succes in de sprint. Het werden vooral Consonni en Wiebes die hun sprintsnelheid konden uitspelen. Wiebes had nog wel wat over ten opzichte van Consonni en kon dus het zegegebaar maken.

ZEVENDE KEER PRIJS VOOR WIEBES

Opnieuw prijs dus voor de nog altijd maar 22-jarige renster van DSM, die haar zevende overwinning van het seizoen behaalde. Consonni en de Nederlandse Amber van der Hulst konden mee op het podium. Jolien D'hoore kwam als vijfde over de streep.