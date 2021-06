🎥 Veldrijdster en mountainbikester Jolanda Neff loopt wellicht breuk op: "Het lijkt erop dat ik mijn hand gebroken heb"

Jolanda Neff kan zowat alles: veldrijden, mountainbiken, wegwielrenen. Een vermoedelijke breuk zou het koersen de komende weken wel kunnen bemoeilijken. Waarschijnlijk heeft Neff haar hand gebroken tijdens de Wereldbeker mountainbike in Leogang.

In het veldrijden hebben we Jolanda Neff al mooie dingen zien doen. Zo won ze in het seizoen 2018-2019 de Grote Prijs Sven Nys. In het mountainbike staat ze nog een stuk verder. Ze deed het voorbije weekend mee aan de Werelbekermanche in Leogang en werd vierde in de cross-country.

Terwijl ze lang niet ongehavend uit de strijd kwam. "Het lijkt erop dat ik mijn hand gebroken heb", vertelt Neff in een video op Instagram. De Zwitserse wil dat haar gemoed niet laten aantasten. "Maar het gaat wel goed, daarnaast voel ik me oké. Ik maakte een zware valpartij mee, maar kon blijven rijden."

De valpartij werd niet op beeld vastgelegd. In principe doet Neff op de Olympische Spelen ook mee in de cross-country. Als die mogelijke handbreuk natuurlijk geen roet in het eten gooit.