Deceuninck-Quick.Step hoopt deze week op nationale titels: "Evenepoel en Lampaert rijden op hoog niveau"

Deze week gaan er in verschillende landen nationale kampioenschappen door. Evenepoel en Lampaert zijn bijvoorbeeld grote kanshebbers op het BK tijdrijden. De kans is dus aanzienlijk dat een renner van Deceuninck-Quick.Step wel in de prijzen valt in één of meerdere kampioenschappen.

Woensdag gaat in Ingelmunster het BK tijdrijden door. "Remco Evenepoel en Yves Lampaert rijden op een hoog niveau. Dat hebben ze laten zien in de Baloise Belgium Tour, waar ze op plaatsen 1 en 2 eindigden in het algemeen klassement. Ze maken kans op de overwinning op een dag waarop de hoge temperaturen een rol kunnen spelen", aldus Tom Steels. Wat hun kansen ook doet stijgen is de afwezigheid van Wout van Aert.

Op het BK op de weg is het maar de vraag of het zwaar genoeg zal zijn om het verschil te maken. "De wegrit in België zal de snelle jongens goed liggen", denkt de viervoudige Belgische kampioen. "We gaan er naarrtoe met een sterke ploeg en gaan zoals altijd alles geven, al weten we dat het niet gemakkelijk zal zijn."

CAVAGNA EN ASGREEN VERDEDIGEN TITEL

Ook in andere landen koestert Deceuninck-Quick.Step hoop dat renners één of meer nationale titels kunnen behalen. Rémi Cavagna en Kasper Asgreen verdedigen hun tijdrittel in respectievelijk Frankrijk en Denemarken. Zij gaan opnieuw als grote favorieten van start.