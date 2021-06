Ineens lijkt de nummer 2 uit de Tour van 2017 herboren: "Enkele jaren geleden dat ik hem zo heb zien koersen"

Hebben we weer een naam erbij van wie we in de Tour veel mogen verwachten. In 2017 was hij tweede. Zien we Rigoberto Urán straks opnieuw meestrijden voor het Tour-podium. In de Ronde van Zwitserland is de Colombiaan alvast weer helemaal aan de oppervlakte gekomen.

Na die Tour van 2017 reed Urán nog wel drie keer top tien in een grote ronde, maar echt meedoen voor het podium zat er niet meer in. Ook niet in andere belangrijke rittenkoersen overigens. Tot nu. Urán werd tweede in de Ronde van Zwitserland en stradde op slechts 17 seconden aan eindwinst. "Rigo begon laat aan het seizoen, dus kwam hij fris en met een goede conditie aan de start van de Ronde van Zwitserland", zegt sportdirecteur Juanma Garate op de site van Education First-Nippo. "In de eerste finale bergop zagen we hoe goed zijn benen waren." Dit is wellicht de beste Urán in maanden Garate gaat ermee akkoord dat het al een tijd geleden is dat Urán nog zo goed was. "Dit is wellicht de beste Urán in maanden. Waarschijnlijk kan ik zelfs zeggen dat het enkele jaren geleden is dat ik hem zo heb zien koersen." De renner heeft zijn tweede plek in de Ronde van Zwitserland vooral te danken aan een verbluffende prestatie in de klimtijdrit. "We focusten op de tijdrit in de zevende rit. Hij was superblij om de zevende rit te winnen met zo'n grote kloof op zijn rivalen. Ik denk dat deze overwinning hem veel motviatie gaat geven voor de Tour de France."