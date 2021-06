AG2R-renner wint voor tweede jaar op rij Parijs-Camembert, teamgenoot Van Avermaet en ook Vermeersch in top 10

De bloemen gaan voor het tweede jaar op rij naar AG2R in Parijs-Camembert. Belgen als Van Avermaet, Vermeersch en Capiot deden het ook verdienstelijk. De overwinning was echter opnieuw voor Dorian Godon, een ploegmaat van Van Avermaet.

Godon had dus vorig jaar ook al gewonnen en wist perfect waar je hoe gepositioneerd moest zitten. Als je dan ook nog de benen hebt, ben je gewoon mee met de goede vlucht. Dat was Godon ook, net als ploegmaat Bouchard. Door de aanwezigheid van Pierre-Luc Périchon zat er een derde Fransman voorin, de Nederlander Lars van den Berg was de enige 'vreemde eend in de bijt'.

TWEE AG2R-MANNEN OP PODIUM

Bouchard moest als eerste passen vooraan, Van den Berg zal ongetwijfeld gevloekt hebben hij lek reed en zo zijn kansen op winst verloren zag gaan. Het werd dus een sprint met twee tussen Godon en Périchon. Godon haalde het. Bouchard en Van den Berg bleven nog net uit de greep van een groepje van een ruim tiental. Bouchard werd derde: twee mannen van AG2R dus voor het podium.

In dat groepje dat sprintte voor de vijfde plaats zaten verschillende Belgen. Logisch dus dat enkelen zich ook in de top tien wisten te positioneren. Vermeersch, Capiot en Van Avermaet eindigden respectievelijk als zesde, zevende en achtste.