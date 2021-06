Bloedvorm bij potentiële podiumrenner doet EF nadenken over aanpak Tour: "We herbekijken het zeker en vast"

Er zit misschien wel veel meer in tijdens de komende Tour de France dan ze bij EF eerst hadden gedacht. Ze zijn er zelf ook van geschrokken hoe sterk Rigoberto Urán was tijdens de Ronde van Zwitserland. Die eindigde daar tweede en pakte uit met een verbluffende klimtijdrit.

Aangezien Uran tijd in de VS spendeerde voor de geboorte van zijn dochter en op een gegeven moment besmet geraakte met Covid-19, koerste hij nog niet zoveel. Zijn eigen ploeg wist dus niet echt waar hij stond. Zelfs trainer Michele Bartoli zou verrast geweest zijn door zijn prestaties, geeft Jonathan Vaughters aan bij Cyclingnews.

Verandert dit nu veel voor Education First-Nippo met het oog op de Tour? "We gaan niet onze hele strategie heruitvinden, maar we herbekijken het zeker en vast", bevestigt Vaughters. "Toen Rigo tweede eindigde in de Tour, was hij een beschermde renner, maar hadden we ook Phinney en Brown in ontsnappingen. De volledige ploeg reed niet een hele ronde voor Rigo zoals we dat deden voor Hugh Carthy in de Giro."

OVERLEG NODIG

Het komt er nu op aan om de juiste aanpak te behalen. "Er zijn momenten geweest waarop we wel met het hele team Rigo beschermden en toen draaide het niet zo goed uit. Onze selectie voor de Tour gaat niet veranderen, maar ik moet een lang gesprek hebben met sportdirecteur Charly Wegelius over hoe we onze renners gaan gebruiken."