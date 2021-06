Geraakt Van Aert op tijd in vorm voor de Tour? "Hij staat niet waar we hoopten dat hij zou staan" vs "Wout blijft Wout"

Ze zijn bij Jumbo-Visma volop bezig Wout van Aert klaar te stomen voor de Tour. Alleen staat hij niet zo ver als ze hoopten. Dat hebben ze voor het eerst toegegeven bij monde van Head of Performance Mathieu Heijboer. Wel blijft Jumbo-Visma vertrouwen houden in Van Aert.

Heijboer komt in Het Laatste Nieuws nog eens terug op de blindedarmoperatie die Wout van Aert moest ondergaan. "Het is een flinke streep door de rekening geweest. Hij zou met ons op hoogte gaan, naar de Sierra Nevada. En daarna zou hij de Dauphiné rijden. In plaats daarvan zat hij thuis en heeft hij vrij lang niks kunnen doen."

"Dat speelt hem nog steeds parten", is Heijboer eerlijk. "Hij staat nu zeker niet waar we hoopten dat hij zou staan in een normale situatie." In welke vorm meldt Van Aert zich dan binnenkort aan de Grand Départ? "Het is voor ons moeilijk om te zeggen. Wout blijft Wout. Die heeft al heel veel bijzondere dingen laten zien, die wij ook niet voor mogelijk hielden. We houden heel veel vertrouwen in hem."

INHAALRACE

De eerste etappes lenen zich gezien de specifieke kwaliteiten van Van Aert toe om een gooi naar geel te doen. Maar kan dat nu nog wel? "Waar we in een normale situatie daar met meer vertrouwen naartoe zouden kijken, is dat voor ons nu veel meer een vraagteken. Dat eerste Tourweekend zal pas duidelijk maken of die inhaalrace geslaagd is."