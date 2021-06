Peter Sagan ook dit jaar één van de kopmannen van Bora-Hansgrohe in de Tour de France

Het is nu volledig zeker: Peter Sagan behoort ook dit jaar tot de Tourselectie van Bora-Hasngrohe. Bij de Duitse formatie zijn ze al helemaal klaar met hun huiswerk. Sagan is dus opnieuw de man in de schijnwerpers. De kopman voor het klassement is Wilco Kelderman.

De liefde van Peter Sagan voor de Tour de France lijkt bekoeld. Vorig jaar was het de eerste keer dat hij de Tour uitreed en toch niet de groene trui won. Vervolgens trok hij naar de Giro, waar hij zich veel beter leek te amuseren. Ook dit jaar was de Slovaak goed voor een ritzege in de Giro.

In de grootste koers van het jaar willen de sponsors natuurlijk de ster van de ploeg in actie zien. Sagan doet er dus de Tour ook nog eens bij. In elke sprint zal Bora-Hansgrohe opnieuw zijn kaart trekken. Het dacht er over na om zowel met Ackermann als Sagan te starten, maar de tegenvallende prestaties van die eerste zorgden voor een andere beslissing.

Buchmann is nadat hij moest opgeven in de Giro ook van de partij in de Tour, maar Kelderman is de kopman voor het klassement. Naast deze twee en Peter Sagan zijn ook Patrick Konrad, Daniel Oss, Lukas Pöstlberger, Nils Politt en Ide Schelling geselecteerd.