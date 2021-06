Van der Schueren duidt vier renners - onder meer Bakelants - aan die belangrijk kunnen zijn in BK-finale

Hilaire Van der Schueren kijkt uit naar goede prestaties van renners van Intermarché-Wanty-Gobert in de nationale kampioenschappen. Voor de Belgische formatie is vooral het BK natuurlijk van belang. Het schuift vier renners naar voren voor de finale in de BK-wegrit.

Woensdag in het tijdritkampioenschap heeft de ploeg één deelnemer aan het BK met Jasper De Plus. Aan de wegrit in België gaan tien renners meedoen voor Intermarché-Wanty-Gobert: diezelfde De Plus, Bakelants, Aimé De Gendt, De Winter, Devriendt, Hermans, Baptiste Planckaert, Van Melsen, Van Speybrouck en Vliegen.

"Ook al missen we een sprinter die ons een goede kans zou geven in geval van een massasprint in Waregem, denk ik wel dat we een rol kunnen spelen in de finale. Ik heb het gevoel dat Jan Bakelants, Aimé De Gendt, Baptiste Planckaert en Loïc Vliegen belangrijk kunnen zijn", uit Van der Schueren zijn verwachtingen voor de BK-wegrit.

🇧🇪🇫🇷🇪🇪🇮🇹🇩🇪🇳🇱



25 riders of our team will compete in their national championships this week!



See the full list ➡️ https://t.co/1ccSC5qDMT pic.twitter.com/PewV8r5Yep — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) June 15, 2021

Het kan uiteraard dat ook in kampioenschappen uit andere landen Intermarché-Wanty-Gobert het goed doet. In Nederland zal bijvoorbeeld Danny van Poppel goed omringd worden. De Est Rein Taaramäe behaalde al meerdere nationale titels in zijn carrière en mag dat nu nog eens proberen te doen.