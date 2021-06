Jumbo-Visma heeft naast Wout van Aert zeker nog één renner die gaat meedoen aan de Spelen

Al van bij het begin van het jaar is het duidelijk dat de Olympische Spelen voor Wout van Aert een groot doel zijn. Hij moet in Tokio een belangrijke klant voor de olympische tijdrittitel worden en kan in de wegrit uiteraard ook zijn ding doen. Bij Jumbo-Visma hebben ze nog een olympiër.

Het is al een tijdje bekend dat Wout van Aert, samen met Remco Evenepoel, voor België naar de Olympische Spelen gaat. Over de resterende plekjes in de selectie is er nog geen zekerheid. Een ploegmaat van Van Aert die ook naar de Spelen mag, is Tobias Foss.

Jumbo-Visma heeft op sociale media bevestigd dat Noorwegen Foss geselecteerd heeft voor de Olympische Spelen van Tokio. De kansen van Foss op deelname zullen zeker gestegen zijn door de voorbije Ronde van Italië. Foss was één van de revelaties in de Giro en werd negende in het klassement.

Bergop wist hij vaak verrassend goed stand te houden en in Japan krijgen de renners toch ook een uitdagend parcours voorgeschoteld. In de twee tijdritten in de Giro werd Foss respectievelijk derde en twaalfde. Ook in de olympische tijdrit zal de 24-jarige renner iemand zijn om mee rekening te houden.