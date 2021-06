Supporters stuwen Lampaert naar Belgische titel: "Remco was erop gebrand, maar ik ook, dit is zeer emotioneel"

Voor de ogen van een massa eigen supporters is Yves Lampaert Belgisch kampioen tijdrijden geworden. "De max", om het in de woorden van de nieuwe tijdritkampioen te zeggen. Het is ook voor die fans dat Lampaert door de pijngrens heen is gegaan.

Want afzien, dat was het natuurlijk ook. "Het was een moeilijk parcours om in te delen, vrij technisch. Ik reed een goeie 400 Watt. Ik had op meer gemikt, maar door de hitte ging dat niet. Ik ben zeer diep gegaan. Na een halve ronde zat ik al met een droge mond."

Dat zal allemaal gemakkelijk vergeten worden nu hij Belgisch kampioen is. Een verrassing, ook voor Lampaert zelf. "Op geen enkel moment had ik gedacht dat ik ging winnen. Ik wou wel vol gaan voor die tweede plaats, maar het is nog mooier geworden."

Het voelde als een passage in de Ronde van Vlaanderen

Zijn aanhang schreeuwde Lampaert vooruit. "Het voelde alsof het een passage was op de Oude Kwaremont in de Ronde van Vlaanderen. In het centrum voelde het zelfs alsof het de Ronde van Frankrijk was. Ik ben blijven vechten voor de supporters. Het is de max, met dit publiek, dat mij vooruitgestuwd heeft. Al die supporters, als dat je niets meer doet, moet je stoppen met koersen."

Dit is de meest emotionele titel

Heeft Lampaert na de koers iets tegen Remco Evenepoel gezegd? "Remco was er enorm op gebrand, maar ik ook. Ik troost hem dan wel een beetje. Dit is de meest emotionele titel. Voor eigen volk de titel pakken, is speciaal. Wat moet je doen om dat nog te overtreffen? Een topklassieker of een Monument winnen is nog altijd iets hoger, maar dit is zeer emotioneel. Ik geloof nog altijd niet dat ik gewonnen heb."

Dat vraagt om een ferm feestje. "Als sportman is dat moeilijk. Je moet de focus houden op zondag, dan is het ook een mooie koers. Merlier, Stuyven, Van Aert zijn daar als sterke, rappe mannen in het voordeel. Ik heb al één titel. Voor mij moet niets meer, voor de rest moet nog alles."