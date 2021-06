Tevredenheid bij AG2R na Parijs-Camembert: "We zaten de hele dag vooraan, inclusief Van Avermaet en Naesen"

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen hebben hun steentje bijgedragen aan het succes van AG2R in de eendagskoers Parijs-Camembert. Ze kunnen bij de Franse WorldTour-ploeg dan ook enkel tevreden zijn. Dorian Godon kon het teamwork afmaken.

Het is nu al drie jaar op rij dat de winnaar van Parijs-Camembert uit AG2R kwam. Dat was het geval in 2019 met Cosnefroy en in 2020 en 2021 met Godon. De strategie was ook duidelijk: een overtal creëren en met zoveel mogelijk renners in de finale geraken.

MET VIER BIJ EERSTE TWINTIG

Het had vier renners bij de eerste twintig: Geoffrey Bouchard, Dorian Godon, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. "AG2R was de favoriet. We zaten de hele dag vooraan, inclusief Greg Van Avermaet en Oliver Naesen", heeft Bouchard in een persbericht van de ploeg aandacht voor het werk van de Belgen.

"Dorian Godon maakte het uitstekend af, het is leuk om met hem op het podium te staan", voegt Bouchard er nog aan toe. Godon en Bouchard namen de eerste en de derde positie in. Van Avermaet kwam als achtste over de streep. Naesen was de laatste man in het groepje Van Avermaet en werd achttiende.