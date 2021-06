Yves Lampaert pakte het verstandig aan na zijn grote triomf: "Supporters hadden al wat bier in hun lichaam"

Yves Lampaert weet het hoofd wel koel te houden, zelfs na een grote triomf als op het BK tijdrijden. Uiteraard was het wel zeer emotioneel om in eigen gemeente Belgisch kampioen tijdrijden te worden. Wel was Lampaert zo slim om nadien ook aandacht te hebben voor de geldende maatregelen.

"Woensdag na de koers waren er veel emoties. Ik ben dan naar de bus gegaan, heb een douche genomen en wat gepraat met de anderen in de ploeg over de tijdrit. Ik ben nadien gewoon naar huis gegaan, want we zitten nog met de coronaregels die we moeten respecteren en dat ging anders niet het geval zijn", beseft Lampaert. Die leken vlak na afloop van het BK tijdrijden inderdaad weg, al was dat maar van korte duur.

Het enthousiasme bij zijn aanhang was Lampaert niet ontgaan. "De supporters hadden al aardig wat bier in hun lichaam. Ik ben dus niet meer teruggekeerd. Ik heb enkel met een buur nog iets gedronken. Zondag is nog een belangrijke koers. Daar ben ik gefocust op."

WIND IN VOORDEEL VAN DE PLOEG IN BK-WEGRIT

Laat het ons dan even hebben over dat BK op de weg. Hoe ziet Lampaert het daar uitdraaien? "De wind is in ons voordeel. Voor ons is het zeer goed dat de weersomstandigheden wat heviger zijn. We zullen sterk moeten zijn, want we hebben niet die echte sprinter. Al is er wel Vanlerberghe, hij is niet traag aan de meet. In de finale gaat er over smalle wegen gereden worden."

Wie weet kan er na de BK-wegrit gevierd worden. "We hebben wel een barbecue geregeld met wat vrienden. Die gaat er komen. Al weet je nooit of er zondag een begrafenisstemming heerst. Het hangt af van wat er zondag gebeurt."