Van Garderen ondanks kwaliteiten om het te maken vaak man van net niet maar dan toch beloning gekregen in Giro

Het is 20 juni en dat is de dag waarop Tejay van Garderen afscheid neemt van het profpeloton. Het Amerikaans Kampioenschap rijdt hij nog en dat is meteen de laatste koers in zijn carrière. Op zijn 32ste stopt Van Garderen met wielrennen.

Van Garderen was een naam die jarenlang vaak terugkwam in de lijstjes met klassementsmannen voor grote ronden en vooral in de Tour. Hij kon lang meegaan bergop en was een uitstekend tijdrijder: de combinatie dus van ideale kwaliteiten in grote ronden. Al bleek doorstoten naar de top niet zo evident als het wel leek. Een schets van zijn carrière.

Tejay van Garderen komt in 2010 binnen als een raket: als neoprof eindigt hij derde in de Dauphiné en rijdt hij zeer sterk in de eerste twee weken van de Vuelta. Zijn vijfde plek in de Ronde van Californië in 2011 volstaat om het jongerenklassement te winnen: zijn eerste speciale trui is een feit. In de Tour draagt hij dat jaar één dag de bolletjestrui.

BESTE JONGERE IN TOUR VAN 2012

Zijn ploeg HTC verlaat na 2011 de wielerwereld en Van Garderen gaat naar BMC, waar hij zeven jaar zou koersen. Van Garderen was in de Tour meteen sterker dan zijn kopman Cadel Evans. Van Garderen was de beste jongere in de Tour, nadat hij dat ook al was in Parijs-Nice. In beide koersen eindigde hij op een fraaie vijfde plek. Op het WK tijdrijden viel Van Garderen met de vierde beste tijd net naast de medailles.

Een echte winnaar werd hij in 2013. Dankzij tijdritwinst schreef de Amerikaan de Ronde van Californië dit jaar. De Tour werd geen succes, maar daar bewees hij zich het volgende jaar wel weer opnieuw. Het zou zijn beste prestatie ooit in een grote ronde zijn: Van Garderen kwam een drietal minuten tekort om het podium te halen. Hij hielp BMC aan goud op het WK ploegentijdrijden.

GOUD WAARD IN PLOEGENTIJDRITTEN

Als tijdrijder was Van Garderen ook goud waard voor zijn ploeg: hij was vaak de drijvende kracht achter zeges in ploegentijdritten. Na twee vijfde plaatsen stegen de verwachtingen voor Van Garderen ook in de Tour, maar die kon hij niet echt meer waarmaken. In de bergritten zakte hij steeds vroeger door. Die extra stap naar de top als klassementsman en naar een podium in een grote ronde, volgde niet.

Van Garderen liet de Tour links liggen in 2017 en in de Giro behaalde hij zijn enige individuele ritzege ooit in een grote ronde. In de bergrit naar Ortisei vierde Van Garderen na een sprint tegen Landa. Later dat jaar reed Van Garderen de Vuelta en finishte hij in Spanje nog net in de top tien in het klassement.

LAATSTE SUCCES IN EIGEN LAND

Nadien zou er nog één individueel succes volgen: winst in de proloog in de Ronde van Utah. Ondanks dat hij nog maar net voorbij de dertig was, kon Van Garderen toch niet meer het niveau halen dat nog uitzicht bood op triomfen. Met tweemaal top vijf en het winnen van de witte trui in de Tour en een ritzege in de Giro heeft Van Garderen zeker wel zijn stempel gedrukt op het rondewerk.