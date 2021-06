Een bijzonder moment: Groenewegen en Jakobsen geven mekaar handje na NK wielrennen

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen kwamen op het NK voor het eerst samen aan de start van dezelfde koers sinds hun contact in de Ronde van Polen op die akelige dag vorig jaar. Na de koers schudden ze mekaar kort de hand. Dat is minder evident dan het lijkt.

Sinds Groenewegen de horrorcrash van Jakobsen veroorzaakte in de Ronde van Polen, leven beiden op gespannen voet. Vanuit het oogpunt van Jakobsen, die nadien in een kunstmatige coma belandde, uiteraard logisch dat hij niet opgezet was met de actie van Groenewegen.

De twee spraken elkaar lang niet, Jakobsen focuste zich op zijn herstel. Uiteindelijk kwam het wel tot een meeting tussen hen beiden. Groenewegen had het daar ook publiekelijk over en daar was Jakobsen dan weer niet over te spreken.

STAP IN DE GOEDE RICHTING

Inmiddels zijn ze weer allebei terug in de koers. Na het NK zagen ze elkaar aan de finish en gaven ze mekaar een handje. Het was nog geen stevige handdruk en het leek van de kant van Jakobsen nog wat aarzelend, maar het is alleszins een stap in de goede richting.