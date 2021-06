Na ontgoocheling de euforie, Franse kampioen rijdt bij Deceuninck-Quick.Step: "Ik kan het nog altijd niet geloven"

De Franse kampioen rijdt voortaan in het kamp van Deceuninck-Quick.Step. Met een fraaie solo kwam er eerherstel voor Cavagna in Epinal. Door pech was hij niet in aanmerking gekomen voor het verlengen van zijn tijdrittitel. In de wegrit kende hij wel succes.

Tot zijn eigen verbazing en dat zorgde uiteraard voor een reactie vol enthousiasme. "Dit is te gek! Ik kan het nog altijd niet geloven. Mijn grootste doel was het tijdritkampioenschap. Na afloop daarvan was ik ontgoocheld. Nu ben ik Frans kampioen op de weg, dat is waanzinnig."

Aan de start was mijn rol om Alaphilippe te ondersteunen

Aanvankelijk was de intentie van de ploeg om de wereldkampioen naar voren te schuiven in de finale. "Aan de start was mijn rol om Julian Alaphilippe te ondersteunen en nu win ik zelf. Het was een bizarre dag, met de ontsnapping die voorop bleef. Ons plan was dat ik in de kopgroep zou zitten, omdat het niet gemakkelijk is om te controleren op dit parcours. Dicht bij de finish hadden we nog altijd een mooie marge op het peloton."

Cavagna moest dus niet twijfelen. "Ik vond het juiste moment om aan te vallen en zette druk toen ik zag dat ik een ietsje grotere kloof had. Om solo de overwinning te pakken is ongelooflijk! Ik was triest na het verlies van mijn tijdrittitel, maar dit maakt het heelmaal goed."