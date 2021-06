Onder meer Jan Bakelants gaat voor Intermarché-Wanty-Gobert naar Tour de France

Veel teams die hun selectie voor de Tour de France bekendmaken en ook Intermarché-Wanty-Gobert doet dat op deze maandag. Met meteen de namen van de geselecteerde Belgen die opvallen: Loïc Vliegen en natuurlijk Jan Bakelants.

Hoewel het natuurlijk al een hele tijd geleden is, heeft Bakelants opperbeste herinneringen aan de Tour. In de editie van 2013 won Bakelants een rit en droeg hij twee dagen de gele trui. Het aantal Belgen in de Tour van Intermarché-Wanty-Gobert blijft beperkt tot twee. Vliegen is de enige landgenoot van Bakelants in de selectie.

Wel gaat er nog volk mee uit de Lage Landen: de broers Boy en Danny van Poppel. Die laatste kan zeker door de ploeg uitgespeeld worden in massasprints. Louis Meintjes is een potentiële man voor het klassement. De Zuid-Afrikaan reed al twee keer top tien in de Tour en komt nu voor het eerst sinds 2017 aan de start.

Voorts vullen de Duitsers Jonas Koch en Georg Zimmermann en de Italiaan Lorenzo Rota de selectie van de Belgische formatie aan.