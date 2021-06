Van Mohoric (Bahrein) tot Dillier (Alpecin-Fenix): ook deze renners werden nationaal kampioen van hun land

De afloop van de sterkst bezette nationale kampioenschappen. Ook renners als Mohoric, Dillier en Konovalovas werden kampioen van hun land. We zetten de nationale kampioenen die we nog niet eerder meegaven eens op een rijtje.

Wout van Aert werd in Waregem Belgisch kampioen en ook de nationale kampioenen van de grootste wielerlanden kent u ongetwijfeld al. Het was een waanzinnig drukke zondag, met een kampioenschap in tal van Europese landen.

GENIETS WINT IN LUXEMBURG

Ook deze renners schreven een titel op hun naam: Michael Kukrle (Tsjechië), Mads Würts Schmidt (Denemarken), Matej Mohoric (Slovenië), Silvan Dillier (Zwitserland), Kévin Geniets (Luxemburg), Victor Hillerström (Zweden), José Fernandes (Portugal), Toms Skujins (Letland), Artem Nych (Rusland), Viktor Potocki (Kroatië).

Dan was er ook nog de overwinning van Maciej Patrski in Polen en Mihkel Räim die in Estland met de titel aan de haal ging. Ignatas Konovalovas kroonde zich tot kampioen van Litouwen. Zo, in principe bent u nu helemaal mee met het lijstje nieuwe kampioenen.