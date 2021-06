Vansevenant vindt BK geslaagd voor ploeg met medaille voor Evenepoel en mag hopen op Olympische Spelen

Ondanks dat het voor hen wat zwaarder mag, hebben klimmerstypes als Vansevenant en Evenepoel zich volop getoond voor Deceuninck-Quick.Step. Gezien het parcours mag de ploeg wel tevreden zijn met het brons van Evenepoel, oordeelt Vansevenant.

Vansevenant was de eerste van de ploeg die in de aanval ging. "Het plan was om iemand vooruit te sturen, omdat de renners achteraan dan ook op hun gemak zitten. We wisten dat in de finale vanuit het peloton nog iemand kon komen. Met Yves Lampaert was dat de gepaste pion, natuurlijk."

Een nieuwe samenstelling van de kopgroep dus, maar dat feestje ging niet door. "Ik denk dat we maximaal veertig seconden hebben gehad. Om dan nog een voorsprong uit te bouwen, is toch wel moeilijk. Omdat wij ook al 180 kilometer in de benen hadden en constant voorop hadden gereden. Ik denk dat Dries De Bondt de orders had gekregen om niet mee te rijden en dan is het moeilijk om een goede samenwerking te krijgen."

Het gaat beter dan we verwacht hadden

Nadien was Evenepoel aan zet en die sleepte nog een medaille uit de brand. "Als je ziet dat Remco Evenepoel op dit parcours derde kan worden, is dat zeker geslaagd." En persoonlijk was het BK alweer een bewijs dat Vansevenant prima bezig is. "Ik heb mezelf verbaasd dit jaar. Het gaat allemaal beter dan we verwacht hadden."

Met als gevolg dat de naam van Vansevenant ook regelmatig circuleert als een kandidaat om mee te gaan naar Tokio. "De Olympische Spelen? Ik denk dat dat voor iedereen wel een eer is als je kan gaan."