Groot-Brittannië kiest voor straffe namen in wielerkoersen Olympische Spelen: Broers Yates en Giro-winnaar voor wegrit, Pidcock in het mountainbiken

Het Olympisch comité van Groot-Brittannië heeft bekendgemaakt welke renners van het land zullen deelnemen aan de wielerkoersen op de Olympische Spelen. Er zijn veel straffe namen bij.

Zo zullen Adam en Simon Yates en Tao Geoghegan Hart in de wegrit van de Giro te zien zijn. Daarnaast zal ook Geraint Thomas aan de wegrit deelnemen. Bij de vrouwen rekenen de Britten op Lizzie Deignan en Anna Shackley, zoals op de site van Britishcycling te lezen is.

Ook in de het mountainbiken start Groot-Brittannië met ambitie, want de Britten rekenen daar op Tom Pidcock. Hij maakte de voorbije maanden al indruk in de discipline. Evie Richards maakt dan weer haar debuut op de Olympische Spelen in het mountainbiken bij de vrouwen.