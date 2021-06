Noorse wielrenner van UAE heeft zes rugwervels gebroken

Sven Erik Bystrøm zit uiteraard niet in de selectie van UAE voor de Tour. Wellicht zou dat sowieso niet het geval zijn, maar ook aan andere wielerwedstrijden die de komende weken op de kalender staan kan Bystrøm niet deelnemen.

Dat allemaal door de aard van zijn blessures als gevolg van een valpartij in het Noors Kampioenschap. Er waren extensieve onderzoeken nodig in het ziekenhuis om tot de juiste diagnose te komen. Die is nu gemaakt: Bystrøm breuken in zes rugwervels opgelopen.

🏥 Unfortunately @sebystrom sustained injuries during a crash while participating in his national championships in Norway over the weekend. Extensive assessment in hospital revealed fractures to 6 vertebrae, which will keep him ruled out of competition for several weeks. pic.twitter.com/Dj1DtJ5Dmx