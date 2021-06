Tiesj Benoot samen met smaakmaker uit de vorige editie naar de Tour de France

Ook Tiesj Benoot zien we dit jaar opnieuw in actie in de Tour de France. Dat is helemaal zeker nu zijn ploeg DSM de selectie heeft vrijgegeven. Daar maakt Benoot dus deel van uit. Een andere naam die opvalt is Søren Kragh Andersen, na diens sterke Tour in 2020.

Vorig jaar was het een supersuccesvolle Tour voor de ploeg die dan nog bekend stond als Sunweb. Het trok met een hoop vrijbuiters naar de Tour en die maakten er het beste van. Met vooral Hirschi en Kragh Andersen die uitblonken. Hirschi heeft inmiddels andere oorden opgezocht, Kragh Andersen gaat wel voor DSM naar de Tour. SPRINTTREIN VOOR BOL Het gaat net zoals in 2020 proberen op een opportunistische en agressieve manier te koersen. Er zal voor Cees Bol een sprinttreintje opgezet worden en voorts zullen de dagen om in de ontsnapping te gaan zorgvuldig uitgekozen worden. DSM zal in de Tour dus ook opnieuw beroep doen op Tiesj Benoot. Tijdens de Tour van 2020 kreeg die te maken met redelijk wat fysieke ongemakken, hopen maar dat hij ditmaal zonder dergelijke zorgen de Tour doorkomt. De andere geselecteerden zijn Mark Donovan, Nils Eekhoff, Joris Nieuwenhuis, Casper Pedersen en Jasha Sütterlin.