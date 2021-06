Wout van Aert blikt voorzichtig vooruit: "Nog niks verloren, nog heel veel mooie doelen"

Wout van Aert trekt met een Belgische driekleur naar de Tour de France vanaf zaterdag. Of hij er meteen zal staan? De Belg legt het zelf uit.

"Deze zomer zijn de Tour de France en de Olympische Spelen mijn hoofddoel om daar top te zijn. Dat is nog steeds zo", aldus Wout van Aert.

Mooie doelen

"Misschien zal de start van de Tour iets moeilijker zijn, maar ik heb er de volle focus op en ik probeer alles te doen wat in mijn macht ligt."

"Er is nog niets verloren en er liggen nog veel mooie doelen voor mij", is de nieuwe Belgische kampioen duidelijk in een interview met de ploeg.