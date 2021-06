Communicatie cruciaal volgens kopman Geraint Thomas voor sterke Ineos-opstelling: "Er zitten geen ego's in ons team"

Het is met Geraint Thomas dat Ineos gaat proberen om dit jaar de Tour te winnen. Al zijn er ook nog mannen als Carapaz, Geoghegan Hart en Porte. Thomas is kopman nummer 1, maar of hij ook de beste is in zijn ploeg, zal moeten blijken. Wijzen de neuzen bij Ineos straks in dezelfde richting?

"We hebben vier renners die het potentieel om mee te doen voor het podium en dat is goed. Tegelijkertijd mogen we ook niet proberen om alle vier renners te beschermen. Dat zou onmogelijk zijn en teveel vergen van de andere vier renners", oordeelt Thomas op de persconferentie van zijn ploeg. "Als we alle vier dicht genoeg zouden kunnen blijven, zou het een enorm pluspunt zijn. Maar we weten dat dat het geval niet zal zijn."

EERSTE TIJDRIT BELANGRIJK

Waar kan de hiërarchie in het team nog duidelijker worden? "De eerste tijdrit gaat belangrijk zijn. In de bergen worden er ook verschillen gemaakt, maar in de tijdritten zijn de verschillen groter tussen de pure klimmers en de betere tijdrijders. Het zal een zware, chaotische eerste week worden. Er zal mentaal en fysiek veel energie verbruikt worden."

Dan kan je wel een goede ploeg rond je gebruiken. Thomas gaat dan ook uit van de positieve kanten aan die situatie. "Om met zo'n sterke ploeg te starten, is een uitstekende positie om mee te beginnen. Communicatie is het belangrijkste. Er zitten geen ego's in ons team. Daarom hebben we dit seizoen al zo goed gepresteerd."

ANTWOORDEN NA ONTGOOCHELING IN 2020

In 2020 zette Thomas geen resultaat neer in een grote ronde. Dat moet dit jaar anders. "De Tour missen en dan moeten opgeven na drie dagen in de Giro was een ontgoocheling vorig jaar. Dit seizoen is beter begonnen en ik heb er gewoon van genoten."