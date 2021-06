Hermans vindt winnend gevoel terug: "Ook Moscon en Ayuso moesten lossen, ik moest dan nog 25 kilometer solo gaan"

Nadat hij Moscon en Ayuso er had afgereden, was Ben Hermans op weg naar de overwinning in de Giro dell'Appennino. Hermans rondde zijn solotocht fraai af: aan de finish had hij meer dan tijd genoeg om zijn fiets in de lucht te steken en zo over de streep te stappen.

Op een drietal kilometer van de top van de laatste klim zette Hermans zijn aanval in. "Het is duidelijk dat ik heel tevreden ben dat alles is gelopen zoals we gepland hadden. Ik moet mijn ploegmaats bedanken voor hun werk. We bleven al snel maar met drie man meer over."

Ook zijn twee metgezellen konden het wiel van Hermans niet houden. "Ook Moscon en Ayuso moesten lossen op anderhalve kilometer van de top van de klim. Ik moest dan nog 25 kilometer solo gaan. Dat was niet gemakkelijk, want het was een technische afdaling en op de vlakke wegen was het wind op kop. Ik kon de kloof uitbreiden van 20 naar 45 seconden."

A unique bike celebration šŸŽ‰ @hermansben :



“The @FactorBikes Ostro helped me on the flat roads to expand the gap and stay in front to take the win. Finally I won I race on this amazing bike” !



The story behind Ben’s great attack https://t.co/YlPaoQtGcQ#GirodellAppennino — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) June 24, 2021

Op dat moment wist de Belg van Israel Start-Up Nation wel dat hij gewonnen spel had. Die smaak van de overwinning nog eens proeven, dat smaakt zoet. "Na de ploegentijdrit in de Coppi e Bartali kon ik eindelijk nog eens een koers winnen."