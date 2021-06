Ploegleiding Deceuninck-Quick.Step op zijn hoede: "Niet blindstaren op opgave van Van der Poel"

Mathieu van der Poel zal één van de concurrenten zijn van Alaphilippe, bij Deceuninck-Quick.Step toch wel de vooruit geschoven figuur in de eerste twee etappes van de Tour. In aanloop naar de Tour gaf Van der Poel op op het NK. Daar willen ze zich bij de Wolfpack niet door laten vangen.

"Het gaat enorm hectisch zijn", voorspelt Tom Steels bij Wielerkrant over de eerste rit. "Er zullen aanvallen komen van alle kanten. Omdat er in die eerste etappe ook geel aan vasthangt. Of er kan ook tijd verloren worden, terwijl het nog maar de eerste Touretappe is."

Is de slotklim in Landerneau lastiger dan de Mûr-de-Bretagne van een dag later, zoals Alaphilippe beweert? "Het is een lastige klim, ik denk dat ze vrij gelijkaardig zijn. Er is één man waar ik dan aan denk: Primož Roglič. Hij is heel explosief. Het is ook iets langer klimmen, zo'n drie kilometer."

GROTE BELANGEN

Ook ploegleider Rik Van Slycke verwacht een heel nerveus gedoe op die eerste Tour-dag. "Uiteraard, de belangen zijn zodanig groot. Bij sommige renners is het zo dat een ritzege in de Tour een hele carrière maakt. Daar komt nu nog eens bij dat de winnaar sowieso een dag in het geel rijdt. De hectiek zal er niet minder door zijn."

En dan zijn er nog de factoren Van Aert en Van der Poel. "Ik denk dat die twee altijd favoriet zijn", zegt Wilfried Peeters. "Wout van Aert komt van hoogtestage en heeft het Belgisch Kampioenschap gewonnen. Op de opgave van Van der Poel in het NK mogen we ons niet blindstaren. Hij was goed in Zwitserland en zal ook wel weer klaar zijn. Dat zijn zeker twee mannen om rekening mee te houden."