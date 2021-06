Gilbert benadrukt dat er meer is dan Van Aert, Alaphilippe en Van der Poel: "We moeten over meer dan 3 renners praten"

De Tour kan beginnen met de ritten naar Landerneau en Mûr-de-Bretagne. Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel: dat zijn de mannen die iedereen in de gaten zal houden in deze etappes. Al zijn er nog veel meer gegadigden voor de ritzeges en de gele trui, zo verzekert Philippe Gilbert.

Hoe ziet Gilbert het in de openingsetappe aflopen? "Ik denk dat het een sprint zal worden met een selecte groep. Het is niet dat je zoals in een klassieker de rest kan verrassen met een vroege aanval. Het is onmogelijk om in de laatste twintig kilometer aan te vallen en voorop kan blijven. Het is geen koers voor de ontsnapping, het is meer iets voor finishers. Hopelijk ben ik er dan ook bij."

Het is ook net omdat het iets is voor punchers dat het meteen over de 'Grote Drie' gaat. "Als we het over kanshebbers hebben, denk ik ook zeker aan een Colbrelli. Hij is in vorm. We moeten over meer dan drie renners praten", aldus Gilbert.

ANDERE MENING DAN ALAPHILIPPE

Alaphilippe liet al optekenen dat hij de eerste rit zwaarder vindt dan de tweede. Gilbert verschilt compleet van mening met hem: volgens de 38-jarige Lotto-man is het omgekeerd. "Ten eerste is de klim zwaarder en we moeten er twee keer over. Bij de eerste passage zal er een schifting doorgevoerd worden en bij de tweede passage is het aan de sterkere renners."

Er is nog een factor waarom de Mûr-de-Bretagne de benen pijn gaat doen. "We beginnen eraan na een bocht, aan lage snelheid. Anders komen we met een snelheid van 60 kilometer per uur en voel je die eerste 500 meter niet."

ZITTEN WAAR HET VEILIG IS

Wat na die eerste twee dagen, als de Tour zich op minder uitdagend terrein gaat afspelen? Ziet Gilbert zich dan ook een rol spelen voor snelle man Caleb Ewan? "Ik zit niet graag in de achterste posities. Ik zit graag waar het veilig is. Tot drie kilometer van de aankomst wil ik gerust in het sprinttreintje zitten. Daarna laat ik de sprinters hun gekke dingen doen."

Ewan is de kopman bij uitstek voor Lotto Soudal in deze Tour. Logisch, vindt ook Philippe Gilbert. "Caleb Ewan is de snelste sprinter van het moment. Het is altijd leuk als je de beste in je ploeg hebt. Dat heb ik vroeger ook meegemaakt wanneer Kittel vier-vijf ritten won."