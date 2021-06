Een brede lach en grote emoties bij Van der Poel: "Natuurlijk dacht ik aan mijn grootvader toen ik over de streep kwam"

Van een gele Mathieu van der Poel kunnen we inmiddels spreken. Uiteraard veel emoties bij de man van Alpecin-Fenix, nadat hij datgene bereikte wat zijn grootvader Raymond Poulidor nooit verwezenlijkte, 45 jaar nadat laatstgenoemde zijn laatste Tour reed.

Een enorme symboliek schuilt achter de uitslag van en het klassement na de tweede etappe van de Tour de France. "Ik heb er geen woorden voor. Het is ongelooflijk. Natuurlijk dacht ik aan mijn grootvader toen ik over de streep reed", aldus een emotionele Mathieu van der Poel in het flashinterview.

Toen hij even later op het podium stapte, was Van der Poel gelukkig toch al een klein beetje bekomen van die emoties. Hij toverde een brede glimlach op zijn gezicht: volop genieten was het. "Ik heb een beetje gegokt", wist hij ook te vertellen. Daarmee doelde hij op zijn eerste aanval die reeds bij de eerste passage over de Mûr-de-Bretagne geplaatst werd.

BONIFICATIESECONDEN

Uiteraard zat daar een idee achter. "Ik gaf die eerste keer al alles. Ik wist dat ik de bonificatieseconden op de top nodig had als ik geel wilde pakken. Het was ook mijn laatste kans om de gele trui te pakken."