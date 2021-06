Cameron Vandenbroucke deelt mee in vreugde na winst van vriend Merlier: "Eén van de snelste sprinters ter wereld"

Winnen in de Tour en dat kunnen delen met vriendin Cameron Vandenbroucke: als je Tim Merlier bent, moet het leven behoorlijk goed zijn. Cameron stond aan de aankomst te wachten en kreeg natuurlijk de bloemen. Zelf was ze uiteraard ook in de wolken na de zege van haar vriend.

"Die openingsweek van de Tour verloopt altijd heel nerveus en gevaarlijk. Iedereen is supergemotiveerd. Tim was zaterdag al gevallen in de openingsrit. Dus hield ik toch een beetje mijn adem in voor die snelle sprint", bekende Cameron aan Het Laatste Nieuws. "Gelukkig verliep alles goed."

VOOR ALTIJD OP PALMARES

Vandenbroucke zag dat er geen maat stond in de spurt op Merlier. "Zijn sprint loog niet, hé. Zijn Tour is nu al geslaagd. Zijn seizoen ook, met die Giroritzege en alle andere overwinningen erbij. Wat mij betreft zelfs zijn carrière. Dit staat voor altijd op zijn palmares. Alles wat er nu nog bijkomt, is bonus."

Cameron geraakte stilaan op dreef bij het uitdelen van complimentjes aan Tim. "Ik vind dat je ook gerust kunt stellen dat hij, als hij goed wordt 'gebracht' en ruimte heeft, op dit moment de snelste sprinter ter wereld is. Of toch 'één van'. Vind ik, hé."

WEDERDIENST

Bij Alpecin-Fenix hebben ze natuurlijk twee goeie sprinters. Jasper Philipsen zal ook nog zijn kans willen gaan in de Tour. "Ik ken Tim als heen heel loyale jongen. Ongetwijfeld mag Jasper nog rekenen op een wederdienst."