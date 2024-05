Na kritiek van Soudal Quick-Step: ploegleider Alpecin-Deceuninck geeft duidelijk antwoord

De sprintersploegen miskeken zich in de vijfde etappe van de Giro op enkele vluchters. Vooral Alpecin-Deceuninck kreeg de wind van voren.

Vier vluchters bleven in de vijfde etappe net uit de greep van het peloton. Door de rugwind en het dalende parcours in de laatste 20 kilometer strandde het peloton op elf seconden van winnaar Benjamin Thomas.

Onder meer ploegleider Iljo Keisse van Soudal Quick-Step was niet te spreken over Alpecin-Deceuninck. De ploeg versnelde op zo'n 100 kilometer van de streep op een beklimming om de andere sprinters in problemen te brengen.

Alpecin-Deceuninck verdedigt tactiek

Nadien stopte de ploeg weer met kopwerk en kwam het veel te laat helpen in de finale om de vier vluchters nog in te rekenen. Ploegleider Preben Van Hecke verdedigde achteraf de tactiek van Alpecin-Deceuninck.

"Je kan de schuld leggen bij onze tactiek, maar ook bij die van de andere ploegen. Ik begrijp hen ook wel dat ze zich afzijdig houden als wij hun sprinters er proberen af te rijden bergop", zei hij bij Sporza.

"Al vond ik dat Lidl-Trek en ook Soudal-Quick Step nog wel wat aanwezig waren daarna. Soms zijn de vluchters gewoon te sterk. Het is een gemiste kans en het was heel stil op de bus", besloot Van Hecke nog.