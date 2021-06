Moeder Corinne ziet Mathieu van der Poel gele trui dragen 'voor zijn papy': "Dit raakt me"

Mathieu van der Poel beroert velen met zijn glansprestaties en zeker ook zijn eigen familie. De gele trui veroveren, 45 jaar nadat zijn grootvader Raymond Poulidor zijn laatste Tour reed, is uiteraard iets heel bijzonder. Ook moeder Corinne geniet ervan Mathieu in het geel te zien.

Het Laatste Nieuws volgde Corinne maandagochtend toen Mathieu van der Poel voor het eerst in de gele trui vertrok als leider in de Tour de France. De start van een koers wil Corinne wel eens meepikken. Naar wielrennen kijken doet ze niet als Mathieu meedoet. "Ik kan niet naar tv kijken op dat moment. Het doet te veel met me."

Was het voor de dochter van Raymond Poulidor emotioneel om Mathieu in het geel van start te zien gaan? "Ik heb mezelf voorgenomen niet te wenen. Ik heb zondag al te veel geweend. Die zege van Mathieu zorgde voor een mix van vreugde en tristesse. Eerst heel blij, dan verdrietig omdat mijn vader er niet bij kon zijn. Dan wéér blijdschap, terug nostalgie."

MOOIST MOGELIJKE EERBETOON

Een heel beladen moment was dat dus. Eigenlijk is het het mooiste eerbetoon dat Mathieu kon brengen aan zijn grootvader. "Dit was echt Mathieu zijn doel. De gele trui pakken voor zijn papy. Dit raakt me zo", aldus Corinne.