Wie grijpt de macht in de eerste tijdrit in deze Tour de France? Een overzicht van de starttijden van de favorieten

Doet Wout van Aert vandaag een gooi naar de gele trui in de Tour de France? Het zou zo maar eens kunnen, want onze landgenoot is één van de favorieten voor de ritzege en volgt slechts op een halve minuut van leider Mathieu van der Poel.

De fans van Wout van Aert moeten wel nog een tijdje wachten om onze landgenoot in actie te zien. Wout van Aert zal namelijk pas om 16u44 van start gaan. Hij staat tussen mooi volk, want Pogacar start om 16u40 en Wilco Kelderman om 16u42. Na Wout van Aert verschijnen nog drie renners aan de start. Zo start Richard Carapaz om 16u46, Julian Alaphilippe om 16u48 en Mathieu van der Poel vertrekt als laatste om 16u50. De tijdrit van vandaag is 27 kilometer lang. Favorieten voor de ritzege Uiteraard zijn er naast Wout van Aert nog enkele renners die aanspraak maken op de ritzege. Zo hebben ook Stefan Bissegger en Stefan Küng een goede tijdrit in de benen. Bissegger start al om 14u19, terwijl Küng om 15u31 zal starten. Het is ook afwachten wat Primoz Roglic kan na zijn valpartij, maar hij zal pas om 16u12 van start gaan.