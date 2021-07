Jonge Deen van Jumbo-Visma maakt indruk in tijdrit Tour de France: "Niet verwacht dat ik een toptijd ging neerzetten"

Jonas Vingegaard maakt indruk bij Jumbo-Visma. De Deen moet één van de meesterknechten worden voor Primoz Roglic in de bergen en de vorm lijkt er alvast te zijn bij de jonge renner.

Jonas Vingegaard was namelijk één van de enige renners dat nog een beetje in de buurt kon komen van Tadej Pogacar in de tijdrit. De Deen deed beter dan zijn kopman Primoz Roglic, want Vingegaard eindigde op de derde plaats op 27 seconden van Pogacar.

Door deze prestatie staat Vingegaard nu op de achtste plaats in het algemeen klassement. "Ik kan heel tevreden zijn met mijn tijd. Ik zit dicht bij de top. Ik zie mezelf niet als een pure tijdritspecialist. Ik heb dit jaar een aantal goede tijdritten gereden, maar ik had niet verwacht dat ik in deze wedstrijd een toptijd zou neerzetten. Het is ook positief dat Primoz zich stap voor stap beter voelt. Ik hoop dat hij volledig en snel herstelt. De juiste vorm is er in ieder geval", aldus Vingegaard op de officiële website van Jumbo-Visma.