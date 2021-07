Tourorganisatie trekt klacht in tegen vrouw die peloton deed vallen, boze Soler overweegt wel juridische stappen

De vrouw die het Tour-peloton deed vallen op dag 1 richtte ferme schade aan: Soler kon een dag later niet meer van start gaan, Sütterlin gaf zelfs meteen op, Tony Martin reed verder met een volledig ingepakte linkerarm. En zo zijn er nog veel meer verhalen van pech in het peloton.

Martin was de eerste die tegen de grond ging bij die massale valpartij nadat hij het kartonnen bordje met 'Allez opi-omi' van de vrouw in kwestie niet meer kon ontwijken. De vrouw was totaal niet aan het opletten en veroorzaakte zo één van de zwaarste crashes in de Tour in jaren. Ze vluchtte na het incident weg.

Tourorganisator ASO diende ook al een klacht in tegen de vrouw. Inmiddels is ze zich wel zelf gaan aangeven. De ASO heeft volgens Franse media daarom beslist om de klacht opnieuw in te trekken. De klacht diende er vooral toe om ervoor te zorgen dat de vrouw haar verantwoordelijkheid niet zou ontlopen. Voorlopig blijft ze ook aangehouden.

SOLER OVERWEEGT RECHTZAAK

Wellicht zal ze binnenkort wel worden vrijgelaten, maar hiermee zijn haar problemen nog niet van de baan. Marc Soler kon vanwege de gevolgen van de val een dag later niet meer van start gaan in de Tour. "Ik overweeg om de toeschouwer in kwestie voor de rechter te dagen. Ik ben heel erg boos. Mijn hele voorbereiding op de Tour mocht de prullenbak in door een toeschouwer die duidelijk niet van wielrennen houdt", aldus Soler in La Vanguardia.