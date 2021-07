🎥 Het olijke duo Steels en Peeters krijgt u ongetwijfeld aan het lachen: "Cav, die is van ons, olé olé"

Na de twee zeges van Cavendish is de sfeer uiteraard opperbest in zijn ploeg, ook bij Steels en Peeters. Met ook nog de overwinning van Alaphilippe op dag 1 erbij, zitten ze bij Deceuninck-Quick.Step zelfs al aan drie ritzeges. Terwijl er slechts zes etappes gereden zijn.

Dan mag er al eens gezongen worden, zo blijkt ook uit een filmpje op het socialemediakanaal van Deceuninck-Quick.Step. Het gaat om beelden uit de volgwagen, met ploegleiders Tom Steels en Wilfried Peeters die het feestje alvast in gang zetten na de tweede ritzege van Cavendish.

Eerst roept Tom Steels via de radio op om mee te zingen en dan beginnen ze eraan: "Cav die is van ons, Cav die is van ons, Cav die is van ons, olé olé", klinkt het op nog rustige toon. Waarna de ontlading volop losbarst met een luide schreeuw bij iedereen in de wagen.

Vaak is Wilfried Peeters de man van wie gezegd wordt dat hij in staat voor de sfeer en is Tom Steelsl meer het rustige type, maar ook die laatste liet zich nu toch eens behoorlijk gaan. Wat winnen in de Tour al niet met een mens kan doen.