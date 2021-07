Alpecin-Fenix laat Nederlander en Italiaan voor twee jaar bijtekenen

Over meerdere renners kunnen ze bij Alpecin-Fenix uiterst tevreden zijn. Dat geldt voor de Nederlander Oscar Riesebeek zeker ook en eveneens voor de Italiaan Kristian Sbaragli. Beide renners zijn door de ploeg beloond met een contractverlenging.

Beiden tekenden bij tot 2023. "Ik heb twee mooie jaren meegemaakt bij deze ploeg waarin ik enorm verbeter ben als renner. Ik denk dat je dat kan zien aan mijn resultaten en de manier waarop ik kopmannen heb kunnen helpen. De voorjaarsklassiekers gingen goed en ook mijn debuut in de Giro was een succes. Ik hoop natuurlijk om samen mooie overwinningen te kunnen vieren", zegt Oscar Riesebeek.

© photonews

"Ik voelde me hier onmiddellijk thuis", is er ook tussen Kristian Sbaragli en de ploeg een goede 'match'. "Mijn grootste doel dit jaar is om de ploeg en Mathieu van der Poel 100% te ondersteunen in de Tour. Ik ben heel blij dat ik nog twee seizoenen kan blijven. Ik ben blij dat we een overeenkomst gesloten hebben, ik zal nu nog meer gefocust zijn op de rest van het seizoen."

Oscar Riesebeek was derde in het NK en eindigde tweede in de Girorit die gewonnen werd door Victor Campenaerts. Het opvallendste resultaat van Kristian Sbaragli dit jaar was een zevende plaats in de Amstel Gold Race.