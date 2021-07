Jasper Stuyven botst op sterke Matej Mohoric in Tour de France: "Ik moest toch even bekomen"

Na winst in Milaan-San Remo was het Jasper Stuyven bijna gelukt om in hetzelfde jaar ook nog eens een Touretappe aan zijn palmares toe te voegen. De Leuvenaar deed lang mee voor ritwinst maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een tweede plaats.

De etappe leek op voorhand weggelegd voor de vroege vlucht en veel renners wilden in die vlucht zitten in de zevende etappe, zo ook Jasper Stuyven. "Dat was echt een gevecht, het ging enorm snel in het begin. Toen de vlucht eindelijk tot stand was gekomen, moest ik even bekomen", vertelt Stuven voor de microfoon van Sporza.

In de Vuelta van 2015 won Stuyven nog een etappe in een grote ronde, maar voorts is hij nooit verder geraakt dan podiumplaatsen in grote rondes. "Tja, dat is nu eenmaal zo. Maar er was een kans en ik stond er. De afgelopen dagen had ik geen supergevoel en nu wordt het beter en beter. Het is leuk dat ik er sta op de dagen dat het moet."

Stuyven kon Sloveens kampioen Mohoric het langste volgen maar moest er op de lastige col van tweede categorie toch ook van lossen. "Ik was dat hij dat zou proberen. Op de steile stukken moest hij van mij proberen af te komen en het is hem gelukt ook", was zijn analyse over de klim.