Merckx formeel over strijd om geel en zijn record: "De Tour is gedaan" en "Ik wens Cav overwinningen van harte toe"

Spektakel is het al geweest in de Tour de France. Ook Eddy Merckx geniet mee: van de zeges van Cav, de kunststukjes van Van der Poel en de suprematie van Pogačar. Want die is er echt wel. Merckx ziet de tweede eindzege van de Sloveen niet meer in het gedrang komen.

"Ik heb me geamuseerd tot dusver. Maar de Tour is gedaan, hé", stelt Merckx in HLN. "Ik zie niet in wie Pogačar van zijn tweede opeenvolgende eindzege kan houden." Met zijn landgenoot Roglič hoeft Pogačar geen rekening meer te houden. "Ook Thomas rijdt gehavend rond. Ineos heeft wel meerdere ijzers in het vuur. Maar het is niet Carapaz die hem in de weg zal rijden."

Niemand klimt op dit moment beter dan Pogačar

Het dreigt eerder de richting op te gaan van een uitbreiding van de voorsprong van Pogačar ten opzichte van diens concurrenten. "Het parcours zal steeds meeer in Pogačars voordeel spelen, want niemand klimt op dit moment beter. Zijn ploeg is sterker dan vorig jaar. En zelf doet hij op z'n 22ste geweldige dingen."

Wie het in de sprints uitstekend doet, is Mark Cavendish. "Ik wens hem die overwinningen van harte toe." Wat als Cavendish het record van Merckx evenaart of breekt? "Ik zal er geen minuut slaap voor laten. Records zijn er om gebroken te worden. En stel dat het zover komt: ik houd er nog een paar over, hé. Vijf Ronden van Frankrijk zal hij nooit winnen. 96 dagen in het geel rijden ook niet. Wat is het belangrijkste?"