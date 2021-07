Jasper Stuyven bij de beste 25 in bergrit in Tour de France: "Het was voor iedereen een superlastige dag"

Van Jasper Stuyven mogen we nog wel één en ander verwachten in de Tour de France. In de bergrit naar Tignes finishte Stuyven als 25ste, terwijl de Alpen in principe toch niet zijn terrein zijn. Een bewijs van zijn uitstekende conditie.

Die wist Stuyven al te tonen in de zevende rit naar Le Creusot: de Leuvenaar werd die dag tweede achter Mohorič. Twee dagen later deed Stuyven het prima in een etappe met aankomst boven. Hoe zou hij de rit samenvatten? "Regen, koude en veel bergop. Het weer was misschien in mijn voordeel", antwoordt Stuyven bij Sporza.

ENKEL OP HET EINDE ALLEEN

Alleszins was het knap dat de Belg van Trek-Segafredo zo lang bij de favorieten kon blijven. "Het was voor iedereen een lastige dag. Of je nu vooraan reed of achteraan: het was een superlastige dag. Dan kun je beter doorrijden. In de laatste twee-drie kilometer was het wel redelijk 'op'. Enkel op het einde heb ik alleen gereden, in de laatste acht kilometer, op mijn eigen tempo."

Maandag is het rustdag in de Tour. "Na twee regendagen komt de eerste rustdag wel van pas." De huidige vorm van Stuyven doet het beste verhopen voor het vervolg. "Hopelijk kan ik op hetzelfde elan verder gaan." Heeft hij een etappe in gedachten om nog eens zijn kans te gaan? "Ik zal het roadbook nog eens bekijken", lacht Jasper Stuyven.