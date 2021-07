Nederlandse sprinter heeft maar liefst 25 gelletjes nodig om etappe van zondag te overleven: "Het was bizar"

Arnaud Démare en Bryan Coquard zijn niet meer van de partij in de Tour de France, maar wie er wel nog bij is, is Cees Bol. De Nederlander kwam zondag over de streep met nog vijf minuten overschot op de tijdslimiet.

Volgens Cees Bol was het een vreemde dag. Hij heeft, net zoals heel wat andere renners, afgezien. "Het was bizar. Ik heb onderweg wel 25 gelletjes gegeten", legde de Nederlandse sprinter uit bij Wielerflits. Uiteraard is Bol zeer tevreden dat hij nog in de Tour zit. Hij verschoot van de renners die hij zondag tegenkwam. "We haalden heel wat renners bij met de bus en daardoor werd de samenwerking ook beter. Ineens waren er ook renners als Julian Alaphilippe en Miguel-Angel Lopez bij", aldus Bol.