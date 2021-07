Derde ritzege voor Mark Cavendish in deze Tour de France: "Het was een lead-out uit het boekje"

Mark Cavendish is de snelste sprinter in het peloton van de Tour de France. De Brit van Deceuninck-Quick-Step heeft vandaag al zijn derde overwinning in deze Tour geboekt. Hij haalde het voor van Aert en Philipsen.

Philipsen leek misschien wel iets sneller in de sprint dan Cavendish, maar de Brit kreeg een perfecte lead-out van zijn ploegmaats. "Het was een old school lead)out. Een lead-out uit het boekje", aldus Cavendish na de tiende etappe.

"We hadden deze finish bestudeerd en we hadden vertrouwen in de ploeg voor de sprint. Ik ben nederig, want als je ziet wie er allemaal voor mij rijdt met wereldkampioen Alaphilippe en Morkov die voor een Olympische medaille gaat... Ik moest het wel afmaken voor hen. Ik had niet veel meer te doen. Het team deed schitterend werk", legde Cavendish uit.