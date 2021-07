David Lappartient mag zich opmaken voor volgende ambtstermijn als UCI-voorzitter

De tweede ambtstermijn van David Lappartient als UCI-voorzitter komt eraan. De Fransman hoeft niet te vrezen dat hij die functie na vier jaar moet afstaan. Hij is immers de enige kandidaat en zal de UCI dus de komende jaren blijven leiden.

Het was weer tijd bij de UCI om een nieuwe voorzitter te kiezen, of verder te gaan met de huidige voorzitter natuurlijk. Het is dat tweede geworden. Kandidaten hadden tot 23 juni de tijd om zich te melden en er is niemand die het tegen Lappartient opneemt.

Volgens artikel 40 van het UCI-reglement zal er daarom ook niet gestemd worden. David Lappartient blijft de volgende vier jaar aan het hoofd van de UCI staan. Lappartient werd voorzitter in september 2017 toen hij de Brit Brian Cookson opvolgde.

UCI-CONGRES IN LEUVEN

Waar wel nog een beslissing over genomen moet worden, is met welke mensen Lappartient zich gaat blijven omringen. Op een UCI-congres in Leuven zullen op 24 september de leden voor het UCI-management gekozen worden.