Van Poulidor tot Merckx en Froome en De Gendt: deze klasbakken triomfeerden allen op de Mont Ventoux

De Tour de France doet opnieuw de Mont Ventoux aan. De mythische berg waar Froome won én het op een loopje zette en ook Belgen als Merckx en De Gendt triomfeerden bij aankomst boven. Deze keer ligt de finish niet op de top, maar volgt er nog een afdaling van 22 kilometer.

Dat neemt echter niet weg dat het de moeite waard is om terug te blikken op die keren dat een Tourrit finishte op de Ventoux, wat vaak iconische verhalen opleverde. Tien keer kwam er al een rit aan boven op de Mont Ventoux. Een eerste maal in 1958. De laatste keer was in 2016.

1958: CHARLY GAUL

De eerste keer dat de Mont Ventoux het decor was van de ontknoping van een Tourrit werd er een klimtijdrit gehouden op de mythische berg. Het werd een duel tussen de Luxemburger Charly Gaul en de Spanjaard Federico Bahamontes. Gaul legde de 21 kilometer ruim een halve minuut rapper af dan Bahamontes. De rest werd op meer dan 2 minuten gereden. Gaul won een kleine week later de Tour.

1965: RAYMOND POULIDOR

De Tour winnen deed Raymond Poulidor nooit, maar zegevieren op de Ventoux dus wel. In 1965 was het één van die keren dat de grootvader van Mathieu van der Poel tweede eindigde in de Tour. In de rit naar de Mont Ventoux kon enkel Julio Jimenez hem bedreigen, maar ook de Spanjaard werd door Poulidor uit het wiel gereden.

© photonews

1970: EDDY MERCKX

De beste wielrenner aller tijden mocht niet ontbreken in het lijstje winnaars op de Ventoux. Merckx domineerde de Tour van '70 met liefst acht ritzeges én de eindzege! Eén van die acht ritzegs behaalde Merckx op de Mont Ventoux. Landgenoten Van den Bossche en Van Impe deden wat ze konden, maar werden door hem toch op ruim een minuut gezet. Merckx ging zo diep dat hij na afloop van de rit even het bewustzijn verloor.

2000: MARCO PANTANI

Na zeges voor de Fransmannen Thévenet en Bernard op de Mont Ventoux deed zich op de berg in 2000 opnieuw een beklijvend moment voor. Pantani en Armstrong klauterden zij aan zij naar boven. Armstrong stond aan de leiding en liet Pantani de rit winnen, iets wat de Amerikaan later zou betreuren. Sowieso werden de resultaten van Armstrong finaal geschrapt.

© photonews

2013: CHRIS FROOME

Ook Virenque en Garate wonnen een rit op de Mont Ventoux en in 2013 was het aan Chris Froome. Zowat alle klassementsmannen moesten al snel lossen, met uitzondering van Froome en Contador. Froome liet Contador achter en haalde Quintana bij. Die had eerder aangevallen. Op 1,2 kilometer van de finish plaatste Froome zijn ultieme aanval en ging hij solo op weg naar de overwinning.

© photonews

2016: THOMAS DE GENDT

Ook drie jaar later speelde Froome een hoofdrol, maar dan wel omdat hij door een motor ten val werd gebracht. Froome was zelfs zijn fiets kwijt en zette het op een lopen. Daar trok Thomas De Gendt zich allemaal niets van aan. De vroege vlucht hield stand en De Gendt klopte zijn landgenoot Serge Pauwels in de strijd om de ritzege aan Chalet Reynard.