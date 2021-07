🎥 Edward Theuns wist dat het tactisch een moeilijke zaak ging zijn: "Ik vind dat ik meer verdien"

In een filmpje van Trek-Segafredo blikt Theuns terug op de etappe. "Ik rekende op zo'n dag, met een goede ontsnapping. Ik zag wel dat er sterke mannen mee waren. Ik wist dat het tactisch moeilijk ging zijn. met de rouleurs die gingen proberen om de rappe mannen te lossen."

Theuns mocht zich uiteraard ook tot die snelle mannen rekenen. Aan de finish moest hij vrede nemen met een zevende stek. "Het was een beetje gokken: welk gat moet ik dichtrijden, welk niet? Ik maakte een verkeerde beslissing. Het is zonde, want de benen waren goed. Ik vind dat ik meer verdien."

#TDF2021 Not the top spot for @EdwardTheuns, but he enjoyed playing for the win and especially not crashing on the roads where he broke his back five years ago. A good effort! pic.twitter.com/Frzp30PstL