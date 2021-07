22-jarige neoprof van Lotto Soudal zet zich op de kaart met top 3 in Tourrit: "Surreëel, te veel getoond hoe goed ik was"

De kaart van de jeugd trekken kan soms lonen. Bij Lotto Soudal hoopten ze ongetwijfeld dat neoprof Harry Sweeny de twaalfde etappe in de Tour met winst kon afronden. Het werd een derde plaats voor de Australiër, die meteen aangaf wat beter kan, maar vooral geniet van de koers.

Hoe was het voor hem om vooraan mee te rijden in de Tour de France? "Het was een beetje surreëel. Ik had niet eens verwacht om mee te doen aan de Tour, laat staan om te presteren op dit niveau. Het is mijn eerste goede prestatie in de Tour. Ik maakte een paar fouten op het einde, maar ik mag niet echt ontgoocheld zijn. Ik ben nog maar zes maanden prof."

Ik hoopte dat klimmetje iets zwaarder zo zijn

Over welke fouten heeft Sweeny het dan? "Ik heb een beetje te veel getoond hoe goed ik was. Dat is iets wat ik moet leren. Ik had het deze ochtend met de sportdirecteuren nog over dat laatste klimmetje. Ik hoopte dat het iets zwaarder zou zijn. Ik wist dat ik die mannen in de sprint niet ging kunnen kloppen, dus ik deed alles wat ik kon om ze eraf te krijgen. Ik was het liefst solo gegaan, dat was de enige manier om hen te kloppen."

Sweeny merkt alvast dat de opofferingen die hij levert om het te kunnen maken bij de profs renderen. "Het is een jaar van ups en downs, maar vooral ups, en dat maakt het wel de moeite. We zijn al ver gevorderd in de Tour. Je ziet hoeveel renners er al hebben opgegeven. Enkel nog maar om elke dag te kunnen koersen, is heel leuk."