De Tour van de ploeg van Tiesj Benoot is dag en nacht verschil met die van vorig jaar

Tiesj Benoot zelf is al naar huis en ook voor zijn ploeg is vooralsnog geen Tour de France om in te kaderen. Nog gelegenheid genoeg om er toch nog een goede Tour van te maken voor DSM, al is die kans niet bijster groot. De perceptie rond de ploeg is momenteel niet bijster positief.

Dat is weliswaar niet voor het eerst en in het verleden heeft de wielerformatie al eens zijn gram gehaald. Vorig jaar - toen nog onder de naam Sunweb - werd Matthews thuis gelaten voor de Tour en was het een selectie vol vrijbuiters die zich aan de start in Nice meldde. Wat zouden die kunnen bereiken? Wel, de criticasters kregen lik op stuk: Sunweb was één van de best presterende ploegen met drie ritzeges in totaal.

Logisch dus dat voor de Tour van 2021 geopteerd werd voor een zelfde aanpak. Alleen: de mayonaise pakt dit jaar niet. Ten eerste is er van Marc Hirschi - vorig jaar misschien wel dé man van de Tour - geen sprake meer. Groot was de verbazing van de hele wielerwereld toen begin dit jaar aangekondigd werd dat Hirschi per direct DSM verliet voor UAE.

© photonews

Lang niet de eerste keer dat het binnen de ploeg tot ontbinding van een nog lopend contract met een renner kwam. Dat kan al eens gebeuren, maar het dreigt nu wel de spuigaten uit te lopen. Met Ilan Van Wilder is zo'n regeling ook nakende en volgens de laatste geruchten zou ook Tiesj Benoot niet helemaal tevreden zijn. Het begint toch een te lang lijstje te worden en dat doet het imago van de ploeg geen goed.

De leiding denkt best eens na over dat keurslijf waar de renners in worden gestoken. Maar goed, we houden de aandacht bij de Tour. Overigens pakte de overstap van Hirschi ook voor de Zwitser vooralsnog niet denderend uit: hij moet nu knechten voor Pogačar. Søren Kragh Andersen koerst wel nog altijd voor DSM en hij is de man die vorig jaar voor twee van de drie ritzeges zorgde.

© photonews

De Deen lijkt net iets minder te zijn dan vorig jaar en dat kan het verschil maken tussen verschillende ritzeges en nul ritzeges. Zonder absolute topconditie is winnen in de Tour onmogelijk. In de bergrit naar Le Grand-Bornand kwam Kragh Andersen even voorop te zitten, maar het duurde niet lang of hij moest zijn meerdere erkennen in de klimmers.

Er is ook geen Tiesj Benoot meer om hem te lanceren in een lastige etappe. Zowel de Tour van 2021 als die van 2021 ging voor Benoot gepaard met fysieke ongemakken. Vorig jaar had hij veel last van de rug, dit jaar sleepte hij blessures met zich mee na de valpartijen in Bretagne. Zonde, want een fitte Benoot kan in de Tour zeker iets voor DSM betekenen.

© photonews

In de sprints komt Cees Bol er dan weer een tikkeltje minder goed uit dan vorig jaar: twee zesde plaatsen zijn zijn beste uitslagen. Kortom: Parijs is nog ver, maar het wordt moeilijk voor DSM om nog een rit te winnen. Het beste wat het kan doen is om alle neuzen in dezelfde richting te zetten. Dat is voorwaarde nummer 1 om kans te maken op succes.