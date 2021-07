Oranje boven in massasprint Baloise Ladies Tour

In de Baloise Ladies Tour is de derde etappe geëindigd in een verwachte massasprint. En opnieuw ging een Nederlandse met de overwinning aan de haal.

Vrijdag mocht Mischa Bredewold nog vieren nadat een drietal rensters uit de greep van het peloton bleef, ditmaal mocht Carlotte Kooi victorie kraaien in de straten van Knokke-Heist. De massapsrint werd wel ontregeld door en grote valpartij op zo'n 500 meter van de streep. Kool, een rentsters van NXTG Racing, trok uiteindelijk aan het langste eind. De rensters moeten later op de dag nog eens aan de bak want dan zullen ze in en rond Knokke-Heist nog een tijdrit van 11,4 kilometer afwerken. .