Pauwels duidt voordeel voor Van Aert in olympische wegrit aan en verklaart waarom Evenepoel al afreist naar Tokio

Serge Pauwels hoopt als assistent-bondscoach mee te maken dat Evenepoel of Van Aert een medaille pakt in de olympische wegrit. Evenepoel zakt overigens al af naar Tokio en daar is een goede reden voor. Van Aert kende al succes in de Tour en moet dat op de Spelen zien te herhalen.

Hoe gaat Team Belgium het aanpakken in de olympische wegrit? "Het is een luxe als we Evenepoel en Van Aert onafhankelijk van elkaar kunnen laten koersen", zegt Pauwels in HLN. "Ik zou ze elk hun ding laten doen om dan de schade op te meten na de laatste zware klim. Is Van Aert nog in de buurt, dan kan je zijn kaart trekken. Anders is het Evenepoel."

SCENARIO'S DOORPRATEN

Communicatie zal belangrijk zijn. "Je moet op voorhand wel de verschillende scenario's doorpraten zodat iedereen op elk moment weet wat er moet gebeuren", beseft Pauwels ook." Gezien zijn progressie in de Tour zou men kunnen denken dat vooral Van Aert voor een medaille kan zorgen. Bij zijn Tourritzege speelde ook wel in zijn voordeel dat de klassementsmannen lang alleen met mekaar bezig waren.

Terwijl dat op de Spelen echt wel concurrenten gaan zijn en Van Aert geen vrijheid zullen schenken. "Straks gaat het om een ééndagskoers en niet om een rit in een grote ronde. Dat is een ander gegeven. Wout is zo sterk, hij duwt zulke hoge wattages dat hij op de vlakke stukken veel minder afziet dan de lichte klimmers. Dat wordt straks ziijn voordeel."

WENNEN AAN DE WARMTE

Evenepoel reist op deze zaterdag al af naar Tokio en zal daar als één van de eerste atleten toekomen. Waarom? "Omwille van de aanpassing van de warmte. Op een dag of vijf kan je je lichaam laten wennen aan hitte, het effect van een hoogtestage komt pas na drie weken. Het is goed voor de mannen in de Tour dat het weer beter wordt, op die manier kunnen zij ook wennen."