België boven in Frankrijk: Lotte Kopecky en Jolien D'hoore tanken vertrouwen voor de Olympische Spelen

Lotte Kopecky en Jolien D'hoore zijn klaar voor de Olympische Spelen. Met winst in Frankrijk in de ploegkoers op de meeting in Fénioux hebben ze alvast het vertrouwen nog wat opgevijzeld. De meeting werd overigens gedomineerd door Belgische renners en rensters.

In de ploegkoers waren Kopecky en D'hoore dus aan het feest. Zij zouden aanvankelijk deelnemen aan de Nations Cup in Sint-Petersburg, die sterker bezet is. Uiteindelijk werd dus toch geopteerd om in Fénioux te rijden. In de ploegkoers hielden ze Shari Bossuyt en Katrijn De Clercq af. Kopecky won overigens ook het omnium, voor haar landgenotes D'hoore en Bossuyt.

Bij de mannen was de overwinning in de ploegkoers voor Lindsay De Vylder en Tuur Dens. Kenny De Ketele en Robbe Ghys moesten het stellen met de tweede plaats. Voor De Ketele zat er op een ander nummer wel een hoofdprijs in: hij zette het omnium naar zijn hand.

TOPWEEKEND VOOR DE VYLDER

Voor De Vylder was het al helemaal een topweekend, want hij toonde zich ook de beste in de scratch. De Belgiscxhe olympiërs die in Fénioux in actie kwamen, kunnen met een pak vertrouwen richting Tokio.