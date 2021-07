Derde keer goede keer voor Konrad: "Ik dacht, deze keer laat ik mij niet flikken"

Patrick Konrad was veruit de sterkste in de 16e etappe van de Ronde van Frankrijk. Na een indrukwekkende solo won hij zijn eerste wedstrijd ooit buiten Oostenrijk.

Konrad probeerde deze Tour al meermaals een etappe te kapen via de vroege vlucht, maar pakte telkens naast de zegeruikers. "Het is ongelooflijk, ik ben een beetje sprakeloos. Het kwam op het perfecte moment, in de nationale trui", klinkt het bij de Oostenrijkse kampioen in het flashinterview na de etappe.

"Ik zat al meerdere keren in de ontsnapping deze Tour, maar wachtte telkens tot in de finale van de etappe wat nooit de beste beslissing was want de ritwinnaars waren telkens vroeg weg (Mollema en Mohoric). Ik dacht: deze keer laat ik me niet flikken en ben ik diegene die vroeg zal aanvallen. Het bleek de goede beslissing te zijn", analyseert hij zijn verre aanval.